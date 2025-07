Spari a festa dei bimbi, choc comunità ‘ho sentito gli spari’

agenzia

Uccisa 44enne nel Pesarese. La barista: "la signora era di casa"

MAROTTA, 12 LUG – “Ho sentito alcuni spari, pensavo fosse qualcosa legato alla caccia, poi abbiamo visto arrivare i carabinieri”. A dirlo all’ANSA una ragazza vicina di casa di Griselda Cassia Nunez, la 44enne uccisa ieri sera dal cognato 71enne a colpi di pistola a Sterpettine di Marotta, nel Comune di Mondolfo (Pesaro Urbino) durante una festa in casa a cui erano presenti alcuni bimbi di scuola materna. È sotto shock la comunità della cittadina sulla costa adriatica per quanto accaduto ieri sera. Nei bar si parla del delitto con incredulità. A partire dalla barista del locale che la vittima frequentava sempre insieme alla figlia 28enne, ferita ma non in gravi condizioni, e alla nipote di cinque anni. “È venuta l’altro ieri l’ultima volta. – racconta la barista mentre mostra i disegni che le aveva regalato la bambina per il suo compleanno – Mi aveva detto anche che avrebbe fatto questa festa per la fine dell’asilo. Venivano sempre qui, erano di casa da tempo. È una tragedia che tocca tutto il paese e che ha sconvolto per sempre le vite di chi era presente”. Intanto alcuni bimbi, sotto choc per aver assistito alla sparatoria, sono stati portati in ospedale per un supporto anche psicologico.

