Spari durante lite in condominio a Roma, un ferito

agenzia

Ieri sera in periferia, soccorso 45enne colpito ai piedi

ROMA, 27 GIU – Spari ieri sera durante una lite nell’androne di un condominio in via degli Alagno, in zona Casetta Mattei, alla periferia di Roma. Un uomo di 45 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. E’ stato colpito a entrambi i piedi. Sul posto la polizia. Non sono stati trovati bossoli ma tracce ematiche. Sono in corso indagini.

