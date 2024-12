Spari e fuochi d’artificio in strada a Torino, indagini in corso

agenzia

Alcuni colpi di pistola sparati in aria

TORINO, 23 DIC – Spari in strada con pistola e fuochi d’artificio. Stanno diventando virali sui social alcuni video girati nel quartiere Aurora, alla periferia nord di Torino, in cui si vedono giovanissimi esplodere dei colpi in aria con un revolver, che non si esclude possa essere una pistola a salve. Su quanto accaduto la scorsa sera tra le 19.30 e le 21, sono in corso attività investigative da parte dei carabinieri. I fatti sono avvenuti durante una festa in un locale di corso Giulio Cesare all’altezza di via Lodi. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti, spaventati da quanto stava accadendo. A denunciare l’episodio è stata la capogruppo di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7 di Torino, Patrizia Alessi. “Come si sente e si vede dai filmati, ci sono ragazzi che sparano colpi da una pistola: è vera? È finta? Non si sa, ma comunque terrorizzano la gente. Si sentono anche rumori di vetri rotti, e le macchine faticano a transitare”, spiega Alessi. “Tutto ciò è inaccettabile: i cittadini non possono continuare a segnalare queste situazioni e mai vedere un cambiamento”. La consigliera di FdI ha inoltre ricordato di aver inviato a giugno una lettera all’assessore comunale alla sicurezza, Marco Porcedda, in cui si denunciavano le condizioni critiche di diverse aree della città.

