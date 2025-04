Spari in parcheggio centro commerciale, panico tra la gente

agenzia

Un 80enne ha fatto fuoco contro 2 uomini nel casertano, feriti

CASERTA, 22 APR – Sparatoria in un parcheggio di un centro commerciale di Alife, nel Casertano: un 80enne ha fatto fuoco contro due uomini, probabilmente due imprenditori, ferendoli entrambi. Un vero e proprio agguato, anche se la matrice resta al momento ignota. Uno dei due feriti ha cercato di disarmare l’anziano facendolo cadere a terra e sbattendo la testa. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale di Piedimonte, ma uno dei due feriti dall’anziano è stato trasferito all’ospedale di Caserta e operato. Nessuno è in pericolo di vita. Panico tra i presenti, clienti e dipendenti che si sono rifugiati nei negozi o sono fuggiti all’esterno. L’uomo ha fatto fuoco con una pistola calibro 7,65 contro gli altri due uomini, ferendoli entrambi. E’ accaduto in mattinata. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, che hanno avviato le indagini. I militari stanno attendendo che le persone coinvolte ricevano le cure mediche per poi ricostruire meglio quanto accaduto.

