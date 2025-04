Spari in parcheggio supermercato,80enne arrestato da Carabinieri

agenzia

Era rimasto ferito per aver sbattuto la testa a terra

CASERTA, 23 APR – I carabinieri hanno arrestato l’80enne Vincenzo Di Matteo, che ieri mattina ad Alife (Caserta), all’esterno di un centro commerciale, ha ferito a colpi di pistola il 50enne Raffaele Visone e suo cugino Antonio, titolari della struttura. Di Matteo era rimasto ferito per aver sbattuto la testa a terra dopo la reazione di Antonio Visone, che aveva provato a disarmarlo; l’80enne era quindi finito all’ospedale di Piedimonte Matese, e dopo essere stato medicato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato duplice omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, non hanno ancora fatto luce sul movente del delitto, anche se si ipotizzano dissidi economici tra Di Matteo e i Visone relativi ad controversie su una proprietà immobiliare. Si attende ora la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, che dovrebbe avvenire domani.

