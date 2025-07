Spari nella notte in periferia Roma, due feriti

agenzia

Colpiti nell'androne di un palazzo, ipotesi lite dopo festa

ROMA, 19 LUG – Spari nella notte a Tor Bella Monaca, alla periferia sud-est della Capitale. E’ accaduto intorno alle 2.30 in largo Mengaroni. Due uomini di origini Macedoni sono stati soccorsi dal 118 perché feriti da colpi di arma da fuoco nell’androne di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati, che indagano sull’accaduto. Identificati sul posto, oltre i feriti, anche le mogli dei due uomini e un figlio di uno dei due, tutti incensurati. Un uomo è stato raggiunto da un colpo al piede, trasportato in codice rosso, cosciente, non in pericolo vita, l’altro ferito di striscio al polpaccio. Dalle prime informazioni, uno dei due nuclei familiari vive a Tor Bella Monaca mentre l’altro in Francia e hanno riferito di trovarsi in Italia per festeggiare il compleanno di un parente, ieri sera, in un ristorante a Roma. Non si esclude una lite con persone incontrate al loro rientro dalla festa davanti a un palazzo della strada.

