Spariti 15 gatti in un mese, a Cogne allarme tra proprietari

agenzia

Comune lancia un appello, 'rivolgetevi ai carabinieri'

AOSTA, 31 LUG – Almeno 15 gatti scomparsi nell’ultimo mese in due villaggi che totalizzano non più di cento abitanti. E’ il mistero estivo di Lillaz e Sonveulla, frazioni di Cogne, in Valle d’Aosta. Molti abitanti dei due villaggi hanno gatti abituati a vivere tra prati e boschi, addestrati dall’esperienza a sopravvivere agli animali predatori: volpi e talvolta anche lupi, che frequentano indisturbati quel territorio, a oltre 1.600 metri di quota, ai confini del Parco del Gran Paradiso. I gatti ora sono “scomparsi nel nulla dalla sera alla mattina”, raccontano i proprietari. Così tante sparizioni in poco tempo hanno allarmato i residenti, ma anche l’amministrazione comunale. E’ di ieri un post sul profilo social ufficiale: “In merito agli smarrimenti di gatti avvenuti nelle ultime settimane, principalmente nelle zone di Sonveulla e Lillaz, sono state contattate le autorità competenti”. E si consiglia, in caso di allontanamento degli animali domestici da casa, “di contattare la sede dei Carabinieri o la Polizia Locale”. Il sospetto è che non si tratti di una predazione animale, ma che a far scomparire i gatti sia la mano dell’uomo. A suggerirlo sono due ritrovamenti: in un prato è stato trovato il collarino dotato di un trasmettitore Gps disattivato, mentre due felini sono stati rinvenuti morti all’interno di sacchetti della spazzatura, gettati in un cassonetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA