Sparizione di gatti a Cogne, procura Aosta apre un’inchiesta

agenzia

Cinque proprietari hanno sporto denuncia, 25 felini scomparsi

AOSTA, 07 AGO – La procura di Aosta ha aperto un’inchiesta sui 25 gatti scomparsi a Cogne da fine giugno a fine luglio. Nelle ultime settimane, sono almeno cinque i proprietari che hanno sporto denuncia ai carabinieri ed è stato sequestrato il collarino con gps appartenente a uno dei gatti scomparsi, che è stato trovato in un prato di Lillaz. I gatti sono spariti quasi tutti nelle frazioni di Lillaz e Sonveulla. Del caso si sta occupando anche l’Associazione italiana difesa animali e ambiente che ha dato l’incarico a un profiler per fornire un identikit psicologico del presunto responsabile delle sparizioni dei gatti a Cogne e una ricompensa di 1.000 euro a chi contribuirà ad individuarlo.

