Sparò al vicino, confermata custodia in carcere

Legale indagato 'si è pentito del gesto e ha collaborato'

GENOVA, 03 MAR – Confermata la custodia in carcere per Giuseppe Vadalà, 53 enne di Sestri Levante che giovedì all’alba aveva ferito a colpi di pistola il suo vicino di casa Matteo Bo nel podere di Castiglione Chiavarese. “Il mio assistito ha risposto a tutte le domande poste dalla giudice Elisa Campagna – ha spiegato l’avvocato Angelo Paone – poste questa mattina in carcere a Marassi”. Una collaborazione unita al pentimento per quel gesto. “Unico sollievo di Vadala’ – ha continuato Angelo Paone – quando ha saputo che le condizioni di Matteo Bo stanno migliorando. Nello stesso tempo il pentimento per un gesto istintivo dopo tante diatribe di vicinato”. Nel frattempo l’ultimo bollettino dell’ospedale San Martino conferma che Matteo Bo respira autonomamente ed è vigile e collaborativo, i sanitari sperano di sciogliere la prognosi nei prossimi giorni.

