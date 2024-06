Sparò e ferì rivali: pm Milano chiede 7 anni per Shiva

agenzia

Sentenza per il trapper 24enne attesa per il 10 luglio

MILANO, 19 GIU – Il pm di Milano Daniela Bartolucci ha chiesto 7 anni di reclusione per il trapper 24enne Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, a processo con il rito abbreviato per una sparatoria avvenuta l’11 luglio del 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese. L’artista, accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola – mai stata trovata -, avrebbe sparato alle gambe di due rivali vicini al rapper Rondo Da Sosa, i quali erano rimasti feriti. Secondo i suoi legali, Arrigoni non avrebbe “fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni” da parte dei giovani. Nella prossima udienza, fissata per il 3 luglio, prenderanno la parola i difensori Daniele Barelli e Marco Campora, mentre la sentenza è attesa per il 10 dello stesso mese. In aula oggi era presente anche Shiva, che al momento si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato scarcerato a fine febbraio.

