‘Spedizione punitiva’, 12enne aggredita da coetanei a Bari

agenzia

Insulti e spintoni in una via del centro, video sui social

BARI, 03 GIU – Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata aggredita sabato sera da un gruppo di altri ragazzini mentre era in compagnia di amiche in piazza del Ferrarrese, nel pieno centro della vita serale barese. Secondo quanto riportano quotidiani locali, si sarebbe trattato di una sorta di spedizione punitiva da parte di un gruppo di giovanissimi, una delle quali frequenterebbe la stessa scuola della 12enne. La causa scatenante sarebbe legata a futili motivi. Dagli insulti si sarebbe passati agli spintoni tanto che la ragazzina sarebbe caduta per terra riportando alcune contusioni. Le amiche che erano con lei non sono state in grado di intervenire ma hanno girato un video che ha fatto il giro dei social. La famiglia della giovane è stata informata e starebbe per presentare denuncia.

