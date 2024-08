Spedizione punitiva tra detenuti nel carcere di Piacenza

agenzia

Gruppo carcerati allarga sbarre cella e ne attacca 2 nel sonno

BOLOGNA, 13 AGO – Una sorta di ‘spedizione punitiva’ tra le celle del carcere piacentino delle ‘Novate’ dove due detenuti sono stati picchiati da un gruppo di altri detenuti. I fatti, riportati dal quotidiano ‘Libertà’, risalgono alla notte tra domenica e lunedì quando i due uomini – poi condotti nell’infermeria della casa circondariale per le cure del caso – sono stati aggrediti da una decina di carcerati. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della squadra di Polizia Giudiziaria ma, stando ai primi riscontri, gli aggressori sarebbero riusciti ad allargare le sbarre della loro cella e di quella degli aggrediti utilizzando parti di un letto per fare leva sulle stesse sbarre. Il gruppo, scrive il giornale piacentino, si è accanito sui due detenuti sorpresi nel sonno e solo l’intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio. Tutti i protagonisti dell’accaduto sono di origine nordafricana e, al momento non sono conosciuti i motivi della ‘spedizione punitiva’. Nel carcere di Piacenza, lo scorso 4 agosto era stato aggredito un agente da un detenuto e qualche giorno prima un ispettore della penitenziaria era stato aggredito e malmenato da un altro carcerato.

