‘Spegniamo luci 5 minuti per Gaza’, appello diventa virale

agenzia

Proposta lanciata da Comitato Monteverde per la Pace per stasera

MILANO, 06 MAG – Cinque minuti senza luce per “esprimere concretamente e nell’immediato la condanna e l’orrore alla notizia del nuovo piano militare, approvato all’unanimità dal gabinetto di sicurezza israeliano e confermato direttamente dal premier Netanyahu, che prevede un’invasione massiccia a Gaza, la sua distruzione definitiva”. E’ la proposta lanciata oggi dal Comitato Monteverde per la Pace che nelle ultime ore sta facendo il giro di social e chat. “Un’azione semplice che potrebbe essere significativa se raggiungiamo grandi numeri” spiegano gli organizzatori, che stasera invitano a spegnere tutte le luci di casa dalle 22 alle 22.05. “Se ognuno di noi convince come minimo altre 20 persone che a loro volta ne attivano altri 20, potremo raggiungere grandi numeri. Coinvolgiamo i singoli e anche tutte le chat in cui siamo presenti e tutti i contatti social” è l’invito lanciato dai promotori e condiviso centinaia di volte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA