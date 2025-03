Spento solo stamani l’incendio all’ex ospedale militare Trieste

agenzia

Nell'edificio non c'erano vittime. Indagini della Polizia

TRIESTE, 09 MAR – Un evento accidentale, come qualcuno che aveva magari acceso un fuoco per riscaldarsi, oppure fiamme appiccate dolosamente. Sono le due possibili cause individuate dai Vigili del fuoco per l’incendio divampato ieri pomeriggio in un edificio abbandonato dell’ex comprensorio militare, che è stato spento soltanto stamani dopo oltre dodici ore di lavoro. Le indagini sulla vicenda sono condotte dalla Polizia. Stamani l’edificio, in via Fabio Severo, ha un che di spettrale, ridotto a poco più di un rudere pericolante. I vigili hanno continuato a presidiare anche una volta spente le fiamme, per scongiurare che l’incendio riprendesse. Fino a quando non è stato possibile entrare, non si è potuto accertare che nel rogo non ci sono vittime. Soltanto stamani infatti è stato effettuato un sopralluogo di controllo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con decine di pompieri e numerosi automezzi e strumentazione.

