Spezia, tensione senza scontri per manifestazione CasaPound

400 neofascisti e 5mila antifascisti divisi da cordone polizia

GENOVA, 17 MAG – Momenti di tensione, ma nessun incidente, alla Spezia nel giorno in cui in città si sono svolte in contemporanea una manifestazione di estrema destra lanciata dal movimento CasaPound e una antifascista organizzata dai partiti della sinistra, insieme a sindacati e associazioni civiche. I due cortei – circa 400 persone in quello di destra e circa 5000 in quello antifascista – hanno seguito itinerari paralleli lungo il centro storico senza mai incontrarsi. Attorno alle 18 le due fazioni si sono trovate a poche centinaia di metri l’uno dall’altro tra piazza Verdi e i giardini pubblici. La polizia in tenuta antisommossa ha tenuto a distanza i due schieramenti lungo via d’Azeglio evitando il contatto. Lanciati alcuni petardi che tuttavia non hanno raggiunto persone. La tensione è scemata poco prima delle 19, quando entrambi i cortei sono stati dichiarati sciolti dai rispettivi organizzatori. Ha sfilato con gli antifascisti il gonfalone della città della Spezia e della sua provincia, tuttavia il sindaco Pierluigi Peracchini ha abbandonato la sfilata a metà del suo svolgimento di fronte alla richiesta, accolta dalla questura, di deviare il percorso lungo la centrale Corso Cavour.

