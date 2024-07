Spiagge sarde depredate, turisti Vercelli fermati con conchiglie

agenzia

Bloccati dalla security mentre si imbarcavano al porto di Olbia

OLBIA, 23 LUG – Continuano le ruberie nelle spiagge sarde. Nel pomeriggio odierno, nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti della provincia di Vercelli, in partenza per Genova: avevano prelevato 1,3 kg di conchiglie dalle spiagge di Badesi, nel Nord Sardegna. Il tutto era confezionato in un sacco di plastica posizionato all’interno del bagagliaio dell’auto. Il materiale sequestrato è stato consegnato alla sezione operativa territoriale di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio. I turisti sono stati sanzionati.

