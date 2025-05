Spiaggia di Cala Violina per la prima volta col bagnino

agenzia

A Scarlino, in Maremma, novità col piano di sicurezza balneare

SCARLINO (GROSSETO), 17 MAG – Cala Violina, spiaggia fra le più pregiate della Maremma dove in estate si accede solo con numero chiuso (l’anno scorso erano ammesse massimo 700 persone al giorno), sarà per la prima volta interessata dal Piano collettivo di Salvamento predisposto dal Comune di Scarlino (Grosseto) in collaborazione col Consorzio MareScarlino. Una novità per una delle spiagge più suggestive del litorale toscano, che da quest’anno potrà contare su un presidio di sicurezza dedicato e per tutta la stagione balneare. Fino al 21 settembre 2025, Cala Violina rientrerà ufficialmente nel piano: all’ingresso della spiaggia sarà presente una postazione con bagnino identificabile da un ombrellone rosso con scritta ‘salvataggio’ in più lingue, affiancata da un servizio di ambulanza dedicato. L’intero piano di salvamento, attivo su circa 3 km di costa a Scarlino, prevede 10 torrette di salvataggio complessive, distribuite tra le spiagge libere e quelle attrezzate. Il servizio sarà operativo dal 15 giugno tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, con eventuale pausa tra le 13 e le 14,30. Dalle 18 alle 19, sarà comunque garantita la presenza di un assistente alla balneazione per ogni concessione. Le torrette seguiranno un calendario stagionale differenziato, con aperture graduali entrando a pieno regime tra il 15 giugno e il 21 settembre: a Cala Violina da oggi al 14 giugno, la postazione sarà operativa il sabato, la domenica, i festivi e i prefestivi.

