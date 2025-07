Spinse il compagno giù dal balcone, condannata a nove anni

agenzia

Nonostante sconto pena per rito abbreviato. A Trieste nel 2024

TRIESTE, 03 LUG – Miranda Birsa, di 41 anni, di nazionalità slovena, imputata per l’accusa di tentato omicidio con le aggravanti del vincolo coniugale e di aver agito in presenza della figlia minore, è stata condannata a nove anni di carcere per aver tentato di uccidere il marito un anno fa spingendolo giù dal balcone, da un’altezza di cinque metri, al culmine di una lite. Lo ha deciso ieri il giudice Francesco Antoni al termine del processo di primo grado svoltosi a porte chiuse per il con abbreviato. Nei nove anni è già compreso il relativo sconto di pena. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola sottolineando che il pm, Andrea La Ganga, aveva chiesto una pena a dieci anni. La donna, che è chiusa nel carcere del Coroneo dal giorno dell’arresto, ha espresso pentimento in aula sostenendo di non aver mai voluto fare del male ad André Nuvoli, di 46 anni, padre della sua bambina. Il fatto risale al 30 giugno 2024 e si svolse nell’ appartamento Ater di Opicina. L’uomo, di origini brasiliane, era rimasto ferito in maniera seria ma non ha voluto costituirsi come parte civile. Tra i due erano frequenti violenti litigi.

