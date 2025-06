Spionaggio, confermati in appello 20 anni per Biot

agenzia

Accusato di avere ceduto notizie riservate a russi

ROMA, 03 GIU – Confermata in secondo grado la condanna a 20 anni di carcere per Walter Biot, l’ufficiale di Marina arrestato nel marzo 2021 mentre, nel parcheggio di un centro commerciale della Capitale, consegnava documenti riservati a funzionari dell’ambasciata russa. I giudici della Corte d’Assise di Appello di Roma hanno ribadito l’impianto accusatorio per Biot a cui sono contestati, tra gli altri, anche i reati di spionaggio e corruzione. Per Biot la Cassazione ha già reso definitiva la condanna a 29 anni e 2 mesi pronunciata dalla Corte d’Appello militare per fatti analoghi, relativi alla violazione del segreto militare in cambio di denaro.

