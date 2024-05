agenzia

Altri 8 ragazzi soccorsi sul posto dal 118

MILANO, 13 MAG – Uno studente è stato portato in ospedale in condizioni non gravi mentre altri otto sono stati curati sul posto dopo che qualche studente ha usato dello spray al peperoncino in una classe di una scuola media in via Lovere a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.

