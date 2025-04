Spray al peperoncino in istituto nel veronese, 10 in ospedale

agenzia

L'episodio stamani, studenti trasferiti in 'codice verde'

VERONA, 10 APR – Dieci studenti sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all’interno di una scuola a Isola Della Scala (Verona). L’episodio è avvenuto stamani, intorno alle ore 8.30, all’interno dell’Istituto di Formazione Professionale Enaip. Sul posto sono intervenutigli operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. I ragazzi soccorsi sono stati trasferiti per accertamenti agli ospedali di Borgo Roma a Verona, Legnago e Villafranca, tutti in “codice verde”.

