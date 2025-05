Spray peperoncino in azienda in Alto Adige, 15 feriti lievi

agenzia

Solo per uno si è reso necessario il trasferimento in ospedale

BOLZANO, 08 MAG – La diffusione di uno spray al peperoncino ha causato un massiccio intervento dei soccorritori questa mattina in un’azienda nella zona industriale di Cortaccia, in Alto Adige. Il bilancio è di 14 feriti lievi, medicati sul posto, e un’unica persona trasportata in ospedale a Bolzano per accertamenti. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze, un medico d’urgenza e vari infermieri, come anche i Carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

