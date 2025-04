Stadio Roma, ipotesi presentazione progetto per il 21 aprile

agenzia

Gualtieri, 'a breve notizia importante da società, pazientare'

ROMA, 14 APR – Potrebbe essere il progetto dello Stadio della Roma la “notizia positiva e importante attesa nei prossimi giorni dalla società” annunciata oggi ai microfoni di una radio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Gli indizi puntano sul 21 aprile, giorno del Natale di Roma, nel quale potrebbe essere presentato – come già era emerso nei mesi passati da alcune indiscrezioni – il futuro ‘tempio’ del calcio giallorosso nel quadrante di Pietralata. Sull’area dello Stadio sono in corso dei rilievi archeologici, ma non si esclude che la parte del progetto ‘visibile’ possa già essere presentata, anche per andare a verificare se i paletti posti dall’Assemblea Capitolina nel maggio del 2023, quando fu votato il pubblico interesse, sono stati recepiti dalla società. In particolare si mise l’accento sui trasporti, i parcheggi e la sicurezza per il vicino ospedale ‘Pertini’. L’Assemblea dovrà inoltre rivedere il progetto e ‘bollinarlo’ prima della Conferenza dei servizi decisoria, proprio per verificare che tali indicazioni siano state accolte. Lo scorso luglio i vertici della As Roma avevano mostrato in Campidoglio un video sul nuovo Stadio che aveva colpito favorevolmente il sindaco: “Uno stadio top, uno dei più belli del mondo, con la più grande Curva Sud esistente per numeri e caratteristiche del catino – aveva detto Gualtieri – ma anche pensato in relazione alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità, alla sua storia” e “ispirato alla sostenibilità green”. La data del 21 aprile, col suo forte valore simbolico, potrebbe essere quella giusta per mostrare qualcosa in più: “Non anticipo altro, ma insomma: basterà pazientare per vedere” ha detto oggi il sindaco.

