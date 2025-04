Stalker torna a perseguitare la ex dopo remissione querela

agenzia

Le ha bruciato anche l'auto nel garage, arrestato

SERRAVALLE SCRIVIA, 14 APR – Mesi di insulti, minacce, atti persecutori contro l’ex compagna: un uomo di 35 anni di Serravalle Scrivia (Alessandria) non voleva accettare la fine della relazione. Ha dato fuoco anche all’auto della donna parcheggiata in garage, con il pericolo di coinvolgere gli abitanti della palazzina, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha scongiurato ulteriori conseguenze. Pochi mesi prima l’uomo era stato allontanato dall’abitazione, dopo la denuncia della donna, con la conseguente applicazione della misura del divieto di avvicinamento, monitorato con braccialetto elettronico. La compagna, che aveva sperato in un ritorno alla normalità, aveva deciso di rimettere la querela nei confronti dell’ex compagno. Il trentacinquenne però è tornato a importunarla e a minacciarla e, in un caso, anche a schiaffeggiarla per strada. Ricostruiti gli eventi e raccolti elementi che hanno comprovato le responsabilità dell’uomo per il rogo della vettura, è stato rintracciato e arrestato per atti persecutori e incendio doloso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA