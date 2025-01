Stalking ad una ex consulente, fine indagine a stilista Franchi

agenzia

'Comportamenti per screditare la donna e post su Instagram'

BOLOGNA, 14 GEN – La stilista Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking ai danni di una sua ex consulente: secondo quanto apprende l’ANSA la Procura di Bologna col pm Luca Venturi e la squadra mobile della questura hanno chiuso infatti un’inchiesta nei suoi confronti. Franchi sarebbe accusata alla fine dell’indagine di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente la donna. Risulterebbe contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una ‘shitstorm’ contro la persona offesa.

