Stalking all’ex compagno, braccialetto elettronico ad una donna

agenzia

Crotone, trentunenne è indagata per atti persecutori

CROTONE, 18 NOV – Avrebbe messo in atto condotte intimidatore con pedinamenti, aggressioni fisiche e minacce nei confronti dell’ex compagno arrivando ad effettuare, in pochi mesi circa tremila chiamate telefoniche e tentativi di chiamate anonime all’utenza della vittima. Ad una donna di 31 anni, indagata per atti persecutori, la Polizia di Stato di Crotone ha notificato una ordinanza di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini, seguite alla denuncia dell’uomo, condotte dagli agenti della Squadra mobile di Crotone che hanno subito attivato la procedura del “codice rosso”. Dagli accertamenti effettuati in base alle dichiarazioni della vittima, è emerso che la donna avrebbe commesso molteplici condotte intimidatorie e moleste nei confronti dell’uomo. Nel corso delle indagini le affermazioni dell’uomo sono state riscontrate anche da elementi oggettivi e dalle dichiarazioni di soggetti informati. In base al provvedimento emesso dal gip su richiesta della Procura di Crotone, la trentunenne non potrà avvicinarsi all’ex compagno e ai luoghi da lui frequentati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA