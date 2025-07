Stanza anti-aborto va chiusa, Tar Piemonte accoglie ricorso

agenzia

Presentato dalla Cgil con l'associazione 'Se non ora quando?

TORINO, 02 LUG – La Stanza dell’Ascolto creata all’ospedale Sant’Anna di Torino deve chiudere. La convenzione, voluta dalla Regione Piemonte, siglata tra la Città della Salute di Torino e l’associazione pro-vita che la sta gestendo da settembre del 2024, “è illegittima”. A stabilirlo è il Tar del Piemonte con la sentenza pronunciata a seguito del ricorso presentato dalla Cgil Torino e Piemonte insieme all’associazione ‘Se non ora quando?’ “Esprimiamo soddisfazione per la decisione presa dai giudici amministrativi, che hanno ritenuto valide le ragioni che ci hanno portato ad opporci al progetto anti-abortista della Regione Piemonte. Questa sentenza difende il diritto delle donne di decidere in libertà del proprio corpo, come sancito dalla legge 194 che regolamenta dal 1978 l’interruzione volontaria delle gravidanza. Ringraziamo, per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, gli avvocati Piero Nobile, Sofia Mercaldo, Vittorio Angiolini, Stefano Invernizzi , Corrado Guarnieri, Francesca Romana Guarnieri” affermano Elena Ferro, segretaria della Cgil Torino, Anna Poggio, segretaria della Cgil Piemonte e Laura Onofri, presidente di Se non ora quando? Torino. La stanza dell’ascolto era stata aperta il 31 luglio 2023 presso l’ospedale Sant’Anna di Torino per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, “contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza” con una convenzione firmata dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento per la vita.

