Starliner sganciata dalla Iss,verso Terra senza equipaggio

agenzia

Atterrerà in Nuovo Messico. Equipaggio viaggerà su altro veicolo

ROMA, 07 SET – La navetta Starliner della Boeing si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale per cominciare il viaggio che la riporterà a Terra senza equipaggio. Per motivi di sicurezza, infatti, la Nasa ha deciso di far rientrare con un altro veicolo i due astronauti dell’equipaggio della Starliner, Butch Wilmore e Sunita Williams. La navetta, che si era agganciata alla Iss il 6 giugno scorso dopo un volo pieno di imprevisti, si è staccata dalla stazione orbitale con una manovra mai tentata finora, allo scopo di allontanarsi rapidamente. L’atterraggio è previsto alle 18.03 italiane nel White Sands Space Harbour, nel Nuovo Messico.

