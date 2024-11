Statue bendate a Bolzano contro la crisi climatica

agenzia

Azione di Extinction Rebellion, 'cecità della classe dirigente'

BOLZANO, 26 NOV – “Oggi abbiamo bendato diverse statue a Bolzano e le abbiamo dotate di cartelli. Le bende simboleggiano metaforicamente la cecità della classe dirigente di fronte al disastro ecologico e climatico in atto”. È l’annuncio di un’azione dimostrativa messa a segno a Bolzano dato sulla propria pagina Instagram da Extinction Rebellion, movimento ambientalista internazionale che si richiama ai principi della “disobbedienza civile nonviolenta di massa per forzare i governi a invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico”. “Il nostro spazio vitale è in pericolo – prosegue la ‘rivendicazione’ – La crisi climatica sta già causando danni devastanti. Chiediamo alla giunta provinciale dell’Alto Adige di attuare finalmente misure concrete a tutela e a beneficio della popolazione civile”.

