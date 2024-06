Stazione di Pisa tricolore per Festa della Repubblica

agenzia

Proiettate sulle facciate i colori della bandiera italiana

PISA, 01 GIU – Il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, Rete ferroviaria italiana proietterà sulle facciate della stazione di Pisa i colori della bandiera italiana. Il tutto attraverso un innovativo impianto di videoproiezione che verrà utilizzato per omaggiare la Repubblica italiana. Lo rendo noto la società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Fs, spiegando che l'”impatto scenografico sarà visibile a partire dalle 19 del primo giugno fino alla notte del tre giugno. Un’occasione, questa, per rendere la stazione anche un punto attrattivo e culturale, che faccia vivere ai viaggiatori un sentimento di unità nel Paese”. La stazione, spiega sempre Rfi, “è il luogo del movimento: esprime il dinamismo di uno spazio concepito per il viaggio e per lo scambio modale ed è protagonista di ciclici cambiamenti che accompagnano o stimolano l’evolversi degli stili di mobilità e del tessuto urbano in cui è inserita. La stazione è luogo di trasformazioni, anche nel segno della nuova qualità delle infrastrutture che sempre più richiedono approcci capaci di creare valore e attrattività per città e territori”.

