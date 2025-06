Stazione Verona ‘blindata’ per annuncio sfida maranza-ultras

agenzia

La provocazione su TikTok da 'don Alì', residente a Torino

VERONA, 11 GIU – Il piazzale della stazione di Porta Nuova a Verona è “blindato” dalle forze di polizia in assetto antisommossa, stamani, per fronteggiare l’eventuale arrivo di “maranza” dopo un appello lanciato sui social. In piazzale XXV aprile si è presentata una cinquantina di persone dell’area ultras dell’Hellas Verona, che erano stati “sfidati” da uno dei leader dei maranza, “don Alì”, residente a Torino, che per le sue dichiarazioni su TikTok è già stato denunciato per istigazione a delinquere ed è stato colpito da un provvedimento del Questore di Verona per manifestazione non autorizzata. Se i maranza si presenteranno scatterà una seconda denuncia. Assieme agli ultra anche l’ex deputato della Lega, Vito Comencini e il leader veneto di Forza Nuova, Luca Castellini. Davanti alla stazione è attivo un cordone di sicurezza sotto il coordinamento della Digos scaligera. Finora dai treni in arrivo a Verona non è sceso nessun giovane.

