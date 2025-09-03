Stefani (Lega) sventa aggressione in auto a una donna

agenzia

Vicesegretario chiama carabinieri, poi posta video su Facebook

VENEZIA, 03 SET – Un’aggressione a una donna da parte di un uomo, che la picchiava dentro un’automobile in corsa, è stata sventata dal vicesegretario della Lega Alberto Stefani, che ne dà notizia anche sul suo profilo Facebook. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.40 sulla Statale 16 nei pressi di battaglia Terme, in provincia di Padova. “Mentre mi dirigevo ad un convegno nel padovano – scrive Stefani – mi sono accorto che nell’auto davanti a me si stava consumando un’aggressione brutale ai danni di una donna. Un uomo seduto sul sedile posteriore la stava percuotendo ripetutamente. Ho seguito il mezzo e avvisato i Carabinieri. In pochi secondi sono intervenuti e hanno interrotto l’aggressione. Per questo li ringrazio di cuore. Subito dopo il fatto ho prestato testimonianza e depositato alcuni video che testimoniano la condotta dell’uomo. Sia chiaro: chi tocca una donna tocca tutti noi”, conclude. Stefani ha postato nel social network uno dei video che ha consegnato ai militari, che hanno fermato l’aggressore.

