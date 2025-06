Stefania Radoccia nuova vice presidente dell’Unicef Italia

agenzia

ROMA, 26 GIU – Stefania Radoccia è la nuova vice presidente dell’Unicef Italia. E’ stata eletta dal rinnovato Consiglio Direttivo riunito a Roma e composto, oltre che dal presidente Nicola Graziano e dalla neo vice presidente, da Virginia Maria Barchiesi, Maria “Mussi” Bollini, Manuela Bovolenta, Mario Calabresi, Matteo De Mitri, Franco Gabrielli, Francesca Mariotti, Giuseppe Masnata, Giovanni Poggini, Carlo Robiglio e Claudia Sella. Presenti il direttore generale Paolo Rozera e la Past President Carmela Pace. “Auguriamo a Stefania Radoccia un buon lavoro; si completa così la squadra della governance dell’Unicef Italia, proprio nei giorni in cui celebriamo i 51 anni di attività. La strada che abbiamo davanti è piena di sfide, in un momento particolarmente difficile per l’infanzia: nel mondo sempre più bambini – circa 1 miliardo – vivono in Paesi ad alto rischio climatico e ambientale; oltre 460 milioni di bambini vivono o fuggono da conflitti e quasi un miliardo vive in povertà”, ha ricordato il presidente Graziano. Radoccia, avvocato e managing Partner, dal 2019 ha diretto la divisione Tax & Law di Ey Italia, diventando una delle prime donne nel Paese a ricoprire un ruolo di vertice in questo ambito. Tra il 2020 e il 2021 ha ricoperto anche il ruolo di Mediterranean Regional & Accounts Leader. Dal 2021 è stata inoltre Head of Investments per Ey Italia. Nel dicembre 2024 è entrata in BIP, società multinazionale leader nella consulenza, dando vita la progetto Bip Law and Tax. Radoccia ha maturato una solida esperienza in ristrutturazioni aziendali, trasferimenti d’impresa, gestione contrattuale complessa, piani di welfare e negoziazioni sindacali.

