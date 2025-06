‘Stese’ a Pianura: appello a prefetto Napoli, evitare tragedie

agenzia

"Da settimane si spara laddove viveva vittima innocente camorra"

NAPOLI, 19 GIU – “Intervenire, in forze, prima che a Pianura succeda una tragedia”. Lancia un appello al prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’avvocato Sergio Pisani, legale di Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso “per caso” sul lungomare di Napoli, al culmine di una lite a cui era completamente estraneo scoppiata tra giovani malavitosi di due diversi rioni di Napoli solo per un paio di scarpe sporcate. “Da qualche settimana, proprio nella strada dove Francesco Pio abitava con la sua famiglia, un luogo che dovrebbe diventare un simbolo – dice l’avvocato Pisani – si susseguono sparatorie che solo per pure miracolo finora non hanno avuto conseguenze più gravi. L’ultima stesa (raid a colpi di arma da fuoco sparati all’impazzata) risale a qualche giorno fa. Solo per miracolo finora non abbiamo registrato l’ennesima morte che potrebbe anche essere quella di un innocente, come lo era Francesco Pio. Chiedo al prefetto e a tutte le istituzioni di intervenire: è ormai altissimo il rischio che a Pianura altre famiglie possano piangere i propri cari, come è successo alla famiglia Maimone”.

