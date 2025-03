Stipendi da favola alla moglie e alla figlia per svuotare i conti della società in liquidazione

l'inchiesta

L'operazione della GdF di Napoli che ha sequestrato 2,4 a un professionista

Sebbene in liquidazione ha continuato a operare sul mercato, tra il 2016 e il 2022, secondo gli investigatori quasi esclusivamente per svuotare le casse sociali: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip di Napoli su richiesta di questa Procura della Repubblica (Sezione III, Criminalità Economica) finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie per quasi 2,4 milioni di euro.I sigilli dei finanzieri riguardano quattro immobili di pregio siti a Napoli, Massa Lubrense e Crotone e le quote di dieci società.Dalle indagini è emersa una attività di riciclaggio dei proventi della società in questione, operante nel settore della produzione di energie rinnovabili: il liquidatore della società ha assunto, tra gli altri, la moglie e la figlia, a cui veniva corrisposto, rispettivamente, uno stipendio da 12.300 e 5.700 euro al mese e bonus di ingresso da 50mila e 30mila euro.Inoltre ha stipulato contratti di manutenzione con una società di cui era socio insieme alla moglie, sostenendo oneri non giustificati posto che i lavori sono stati poi affidati a terzi; ha sostenuto il pagamento di interventi di ripristino per furti asseritamente subiti, ma mai effettivamente denunciati; ha disposto bonifici a favore del proprio nucleo familiare per oltre 2 milioni di euro utilizzando causali fittizie.Già nell’ottobre 2023 fu emesso un primo decreto di sequestro da circa 4.2 milioni di euro per bancarotta fraudolenta. (ANSA).

