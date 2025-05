Stop a corteo Casapound Spezia, ‘in piazza festa di bambini’

agenzia

Invito a trovare "soluzioni alternative" da Questura Spezia

LA SPEZIA, 06 MAG – La questura della Spezia invierà un provvedimento formale a Casapound per chiedere di “riformulare il preavviso di manifestazione individuando soluzioni alternative” rispetto alla manifestazione che l’organizzazione di estrema destra avrebbe voluto tenere in Piazza Brin il prossimo 17 maggio. Stessa comunicazione sarà rivolta agli organizzatori della contromanifestazione che partiti di sinistra e associazioni civiche avevano previsto nella stessa piazza e alla stessa ora. E’ questa la decisione presa a seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina presso la Prefettura. Erano presenti il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, accompagnato dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e dal comandante della Polizia Locale Francesco Bertoneri, il questore Sebastiano Salvo, i comandanti provinciali di Carabinieri e Vigili del Fuoco e rappresentanti della Guardia di Finanza. L’invito a rivedere i propri piani è motivato dal fatto che in Piazza Brin si svolgerà quel giorno un evento rivolto ai bambini denominato “La fontana gioca”, al quale il Comune della Spezia ha concesso il patrocinio in data precedente alle richieste di utilizzo della piazza.

