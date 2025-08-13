Stop ai treni a Grosseto per incendio, evacuato un albergo

agenzia

Misura precauzionale. Pompieri al lavoro, rogo verso spegnimento

GROSSETO, 13 AGO – Evacuato per precauzione un albergo alla periferia sud di Grosseto per l’incendio che è divampato vicino ai binari, tra il capoluogo maremmano e la stazione di Alberese della linea Tirrenica per Roma. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla tratta Roma – Pisa. L’albergo e alcune abitazioni erano minacciati dalle fiamme, fanno sapere i vigili del fuoco, da qui l’evacuazione. Tuttavia, in serata, sempre i pompieri spiegano che le operazioni di spegnimento hanno molto ridotto l’incendio e le operazioni procedono verso l’estinzione. In azione quattro squadre dei vigili del fuoco e i volontari di cui dispone la Regione Toscana. Fs ha attivato la riprogrammazione del servizio ferroviario con richiesta di un servizio di autobus sostitutivo. La circolazione potrà riprendere solo dopo il nulla osta dei vigili del Fuoco e le verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi.

