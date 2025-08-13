Stop ai treni per incendio vicino ai binari della Tirrenica

agenzia

Nel tratto tra Grosseto e Alberese

GROSSETO, 13 AGO – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica, tratta Roma – Pisa, a causa di un vasto incendio divampato in prossimità dei binari tra Grosseto e la stazione di Alberese. E’ in corso l’intervento dei vigili del Fuoco. Le fiamme si sono avvicinate alle case. Fs ha attivato la riprogrammazione del servizio ferroviario con richiesta di un servizio di autobus sostitutivo. La circolazione potrà riprendere solo dopo il nulla osta dei vigili del Fuoco e le verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi.

