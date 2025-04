Stop alla ‘bandoliera’ dei Carabinieri nei servizi operativi

agenzia

La soddisfazione del Sim: "Accolta una nostra battaglia"

BOLOGNA, 07 APR – Il Comando generale dei carabinieri ha deciso di rivedere l’uso della bandoliera nei servizi operativi disponendo che non venga più indossata né portata al seguito con le uniformi di servizio in occasione dei servizi di carattere operativo in auto, moto, a cavallo o appiedati, oltre che di vigilanza a obiettivi sensibili. Ad accogliere con soddisfazione lo stop in determinate situazioni allo storico accessorio della divisa, presente da circa due secoli, è il sindacato Sim Carabinieri. “Già nel settembre del 2019, sulla scia di una delibera presentata dall’Ufficio sicurezza luoghi di lavoro di questo sindacato, il Sim Carabinieri – si ricorda – aveva chiesto con provvedimento d’urgenza, l’esenzione per tutto il personale dall’utilizzo della bandoliera in servizio operativo esterno. Ora, con soddisfazione, registriamo che questa nostra battaglia ha trovato accoglimento”. “Continui a essere utilizzata nelle cerimonie, nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché negli altri servizi comunque rappresentativi (quali scorte e viabilità ad alte cariche dello Stato e ad autorità straniere in visita, i servizi appiedati o ippomontati nei centri storici, le vigilanze presso i palazzi sede di organi costituzionali, ministeri, tribunali e nelle aule giudiziarie) o quando espressamente disposto”, prosegue il Sim.

