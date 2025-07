Stop cantiere Pnrr per problemi di sicurezza ma operai al lavoro

agenzia

Nel Napoletano Cc sequestrano cantiere e denunciano tre persone

NAPOLI, 11 LUG – Lavoravano nel cantiere nonostante fosse stato interdetto per violazioni in materia di sicurezza. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Afragola nel cantiere Pnrr relativo alla riqualificazione urbana degli isolati da 23 a 26 del Rione Salicelle . I militari hanno denunciato tre persone, rispettivamente il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i delegati di due rispettive società. L’attività nasce da due differenti controlli effettuati dalla stazione di Afragola insieme al personale del Nil di Napoli e al Dipartimento prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl Na2Nord eseguiti lo scorso otto luglio e nella mattina di ieri. Dopo il primo sopralluogo i carabinieri avevano riscontrato delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il cantiere e le aree interessate dal controllo erano state interdette fino all’adempimento delle prescrizioni imposte dall’Asl. Nel corso del secondo sopralluogo, avvenuto proprio nella mattinata di ieri, è stato accertato che gli operai delle due ditte erano ancora sui ponteggi intenti a proseguire le lavorazioni non rispettando così l’interdizione del cantiere. Il cantiere e tutte le sue pertinenze sono stati sequestrati. I tre indagati dovranno rispondere a vario titolo di omessa verifica di azioni di coordinamento e controllo previste dal piano sicurezza e coordinamento e per plurime violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

