«Stop genocide» con la bandiera palestinese: chi è il pianista della protesta durante l’Aida all’Arena di Verona

il caso

Ha 23 anni, è un pianista diplomato al Conservatorio dell’Abaco di Verona, Francesco Orecchio, che domenica scorsa durante la rappresentazione di Aida all ‘Arena di Verona ha proiettato la scritta «Stop genocide» con la bandiera palestinese sul ledwall utilizzato per i sottotitoli degli spettacoli lirici.

«Al momento non c’è stata nessuna ripercussione – ha spiegato -, mi sono assunto la piena e completa responsabilità. E’ stata una mia scelta». Il giovane, originario di Brescia e veronese d’adozione, in Arena ha svolto le mansioni del musicista che segue lo spartito e proietta il testo del libretto d’opera sul ledwall. Non era un dipendente di Fondazione Arena, ma sotto contratto con una cooperativa. «La decisione – ha proseguito Orecchio – l’ho presa in seguito ad una concatenazione di eventi. Già in giugno, alla prima del Nabucco, ho avviato una riflessione su quella terra celebrata dalla grande musica di Verdi, dove si sta consumando un genocidio. L’atto pratico l’ho medicato nei giorni precedenti al mio ultimo giorno di lavoro.