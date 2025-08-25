++ Stop governo Kirghizistan a recupero corpo Sinigaglia ++

agenzia

Alpinista morto su Pik Pobeda,revocata autorizzazione a soccorsi

AOSTA, 25 AGO – Non sarà recuperato il corpo di Luca Sinigaglia, l’alpinista italiano deceduto sul Pobeda Peak (7.439 metri), nella zona di confine tra Kirghizistan e Cina, mentre cercava di raggiungere un’amica rimasta bloccata e portlarla in salvo. Il governo kirghiso ha revocato all’ultimo momento, la notte scorsa, l’autorizzazione alla squadra di soccorritori italiani. “Ho notizie che la missione è annullata – spiega Agostino Da Polenza, alpinista e organizzatore di spedizioni – gli italiani erano pronti al volo e si erano spostati verso il campo base e poi l’autorizzazione è stata rievocata senza alcuna spiegazione”.

