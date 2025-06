Storica deposizione di uova di tartaruga marina a Riccione

agenzia

È la prima volta in provincia di Rimini, schiusa a Ferragosto

BOLOGNA, 24 GIU – Storica deposizione di uova di tartaruga marina Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano di Riccione: è la prima volta nella storia della provincia di Rimini, documentata da due giovani turiste e poi seguita dall’intervento della Capitaneria di porto di Rimini e della Fondazione Cetacea, che ha individuato il nido e messo in sicurezza l’area. La deposizione è avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025 intorno all’una. L’esemplare, di circa 20 anni, ha deposto circa cento uova accanto allo stabilimento balneare numero 133. La Fondazione Cetacea parla di “un evento di eccezionale rilevanza naturalistica”. La tartaruga è giunta a riva poco dopo lo spegnimento della musica nei locali del Marano. Dopo aver percorso circa 20-25 metri sulla sabbia, ha individuato il punto ideale per scavare il nido e deporre le uova. Due ragazze, di 17 e 18 anni, hanno assistito alla scena e, comprendendone l’importanza, hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto di Rimini, che ha mobilitato i volontari della Fondazione Cetacea di Riccione. Sul posto sono intervenuti Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea, e Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente del Comune di Riccione. L’area è stata immediatamente perimetrata per proteggerla da disturbi esterni. Sarà realizzato un sistema di recinzione con staccionata in legno, reti da cantiere su basamenti e strutture lignee per contenere e delimitare lo spazio sensibile. A breve verrà installato anche un gazebo per garantire un presidio permanente da parte dei volontari. Il servizio ambiente del Comune, in collaborazione con Fondazione Cetacea, ha fornito a Hera le indicazioni per effettuare la pulizia dell’area in modo compatibile con la presenza del nido. È inoltre in fase di emanazione un’ordinanza comunale che imporrà alcune misure prescrittive per proteggere le uova. La schiusa è prevista tra 45 e 50 giorni, quindi tra Ferragosto e la fine di agosto.

