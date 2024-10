Strade invase da acqua e fango per la pioggia nell’Orvietano

agenzia

Precipitazione intensa anche tra Perugia e Foligno

ORVIETO (TERNI), 08 OTT – Strade come fiumi ad Allerona scalo e nelle campagne limitrofe a confine con il territorio di Orvieto. In due ore, martedì pomeriggio, sono caduti circa 55 millimetri d’acqua, mandando in tilt fognature e canali di scolo. In alcuni casi l’acqua è penetrata nei garage, anche se la situazione più difficile è sulla strada che collega Allerona scalo con la zona industriale di Fontanelle di Bardano, nel comune di Orvieto. Un lungo tratto è stato infatti interessato da acqua e fango che ha reso pericolosa la circolazione stradale. Anche i fossi sono sul punto di tracimare. Le piogge intense hanno interessato anche il resto dell’Umbria, in particolare tra Perugia e Foligno, ma senza particolari disagi per la popolazione. Sul fronte delle previsioni meteo, la perturbazione insisterà sulla regione almeno fino a mercoledì mattina.

