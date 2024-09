Strage a Nuoro, madre donna uccisa ‘basta foto e post su social’

agenzia

L'appello,'sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare'

NUORO, 29 SET – “Sono la mamma di Giusi. So che ci siete tutti vicini e vi ringrazio tanto di cuore ma vi chiedo un grande piacere: smettere di postare foto e commentare su motivi ed altro su questa terribile tragedia”. Lo scrive, in un post su Facebook, Carmela Capelli la madre di Giusi Massetti, la 43enne di Nuoro uccisa dal marito Roberto Gleboni mercoledì mattina in una strage familiare che ha mietuto altre vittime: oltre alla donna, infatti, l’operaio forestale ha ammazzato con la sua pistola i figli Martina e Francesco, di 25 e 10 anni, e il vicino di casa Paolo Sanna di 69, prima di suicidarsi lui stesso dopo aver colpito l’anziana madre e l’altro figlio 14enne. “Io sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare e proteggere e tutto quello che vedo è leggo su Fb non ci aiuta e perciò vivete il vostro dolore privatamente: se veramente le volevate bene non fate a gara a dimostrare chi l’amava e la conosceva di più – si legge nel post che arriva dopo giorni di commenti soprattutto nei gruppi social che parlano della città – io so che era amata da tutti e io e la mia famiglia ne siamo fieri ma pensate a mio nipote (nel post viene fatto il nome del 14enne, ndr). Vi prego condividete per favore questo mio desiderio. E’ molto importante. Di nuovo vi ringrazio tutti e ricambio i vostri abbracci”.

