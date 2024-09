Strage a Nuoro, sabato mattina l’autopsia sulle 5 vittime

agenzia

Dopo conferma morte figlio e vicino, espianto organi per Sanna

NUORO, 26 SET – Inizieranno sabato mattina all’ospedale Brotzu di Cagliari, le autopsie sui corpi delle cinque vittime della strage che si è consumata ieri mattina, a Nuoro, per mano di Roberto Gleboni, l’operaio forestale di 52 anni che ha sterminato la sua famiglia – con un unico figlio sopravvissuto – ucciso un vicino di casa e ferito gravemente l’anziana madre prima che lui stesso togliesse la vita con una 7.65. Sarà il professor Roberto Demontis, con i suoi allievi, ad eseguire gli esami sui corpi di Giuseppina Massetti, 43 anni, e di Martina, 25, moglie e figlia di Gleboni, nonché le prime a morire sotto i colpi dell’arma nella casa di via Ichnusa. Il figlio Francesco 10 anni, e il vicino di casa Paolo Sanna 69 anni, colpito per caso mentre si trovava nel pianerottolo e dello stesso omicida sono morti ieri in ospedale e per loro è stata autorizzata la procedura di espianto degli organi andata a buon fine solo per Sanna. Anche sui loro corpi è previsto per sabato l’esame autoptico.

