Strage Benedicta fu ‘nazifascista’, protesta in Consiglio Genova

agenzia

Polemiche per il comunicato con scritto 'persero la vita'

GENOVA, 09 APR – Alcuni consiglieri comunali di centrosinistra hanno indossato in aula, durante il consiglio comunale di oggi a Genova, una bandiera dell’Anpi per protestare contro il mancato riferimento al fascismo e al nazismo in un comunicato stampa del Comune uscito domenica, anche sotto forma di post sui social, in cui si parlava del celebre eccidio della Benedicta. La commemorazione si è celebrata domenica scorsa ma nella nota di Palazzo Tursi le 154 persone uccise dai nazifascisti, “persero la vita”. Quella che potrebbe essere stata una dimenticanza o una semplificazione a uso dei social non è stata digerita dall’Anpi di Genova che in una nota ha attaccato l’amministrazione di centrodestra. Ad alimentare le critiche anche l’intervento, sulla stampa locale, dello storico Antonio Gibelli. I consiglieri che hanno esposto e poi indossato il tricolore con il simbolo dell’Anpi sono Filippo Bruzzone (Rossoverdi), Lilia Bonicioli, Rita Bruzzone, Simohamed Kaboour e Donatella Alfonso (tutti Pd) e Cristina Lodi, gruppo misto – Azione.

