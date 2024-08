Strage Bologna: dopo 44 anni migliaia di persone in piazza

agenzia

Tanti sindaci, applausi in corteo e dalle finestre delle case

BOLOGNA, 02 AGO – Migliaia di persone, nonostante il caldo da bollino rosso, sono in piazza Medaglie d’oro per commemorare i 44 anni dall’attentato del 2 agosto 1980 in stazione. Applausi hanno scandito il corteo durante il percorso dal Comune e anche persone si sono affacciate dalle finestre delle case per salutare e applaudire. Hanno sfilato i parenti delle vittime, decine di sindaci in fascia tricolore, rappresentanti di forze dell’ordine e di soccorso dietro l’autobus numero 37 e la gru de i vigili fuoco, due mezzi simbolo dei soccorsi. Ma anche tanti cittadini di ogni età, fra loro anche Patrick Zaki, per dimostrare che Bologna non dimentica, come recita il grande striscione. Bologna e non solo, perché persone sono arrivate, come ogni anno, da molte parti d’Italia.

