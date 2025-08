Strage Bologna: Mastelloni, individuare strategia d’Oltreoceano

agenzia

Ma sono stati fatti passi avanti a livello giudiziario

TRIESTE, 01 AGO – “Lunghi passi avanti si sono fatti a livello giudiziario: dall’individuazione degli operativi agli ufficiali pagatori piduisti, ai ‘serventi al pezzo’ che foraggiarono l’Operazione. Manca l’ente originatore del delitto e della strategia oppressiva da individuare Oltreoceano … ma è difficile”. Lo scrive in una nota il già Procuratore di Trieste ed ex giudice istruttore Carlo Mastelloni in riferimento alla Strage di Bologna di cui domani ricorre il 45/o anniversario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA