Strage Bologna, Meloni: «Le pagine più buie della storia, Governo impegnato per piena verità»

Commemorazione

Il terrorismo colpì il Paese in tutta la sua ferocia con l'eccidio di 85 persone

“Il 2 agosto di 45 anni fa il popolo italiano ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia. Il terrorismo ha colpito con tutta la sua ferocia la città di Bologna, con un attentato che ha disintegrato la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento. Oggi ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi, e ci uniamo al loro dolore e alla loro richiesta di giustizia”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.